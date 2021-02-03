Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных

Уголовное дело будет рассматривать Южный военный окружной суд.

Боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба отдали под суд за нападение на российских военных. Об этом заявили представители Генеральной прокуратуры России. По данным чиновников, подозреваемые участвовали в вооруженном конфликте в Дагестане в августе 1999 года.

В преступлении подозреваются уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края. Прокуроры полагают, что фигуранты дела в составе ОПГ нападали на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. Их жертвами стали 33 человека, еще 34 оказались ранены.

В настоящее время злоумышленников обвиняют по части 2 статьи 209, статье 279 и статье 317 УК РФ. Речь идет об участии в ОПГ, вооруженном конфликте, а также посягательстве на жизнь военных. Материалы уголовного дела направлены в Южный военный окружной суд с обвинительным заключением.

Убитый соратник Басаева готовил теракты в Москве и Беслане.

Фото и видео: ТГ/Опер слил