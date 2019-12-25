Убитый соратник Басаева готовил теракты в Москве и Беслане

Российский силовик заявил, что погибший был причастен к подготовке терактов.

Убитый соратник Шамиля Басаева готовил теракты в Москве и Беслане. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал источник в российских силовых структурах. Он уточнил, что силовики имеют данные о причастности Зелимхана Хангошвили, погибшего в Берлине от рук киллера, в том, в подготовке двух терактов на территории московского метро (взрывы в вагоне поезда между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" в 2004 году). В 2005 году подозреваемый нелегально попал на территорию Грузии по фальшивым документам. Там он занимался доставкой финансовых средств незаконным вооруженным формированиям в Чечню. Силовики полагают, что Хангошвили создавал группу боевиков для отправки их на Северный Кавказ, чтобы проводить провокации против миротворцев в Южной Осетии.

Напомним, что Хангошвили считается приближенным к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову. Мужчина убит выстрелом в голову 23 августа 2019 года. По данному преступлению обвиняется 49-летний россиянин. В ФРГ считают, что мужчина имеет связи с российскими спецслужбами. В МИД эти сведения назвали домыслами.

Из-за дипломатического скандала 4 декабря 2019 года Германия выслала из страны двух российских дипломатов. Днем 7 октября 2020 года начался суд по данному преступлению.

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева.

Фото: Facebook/Зелимхан Хангошвили

