Слушается дело в отношении Вадима К., подозреваемого в убийстве беженца в ФРГ.

Подозреваемому в убийстве гражданина Грузии в Берлине зачитали обвинение. Об этом рассказал журналист ТАСС, присутствующий на заседании суда. Прокурор по имени Рональд Георг в рамках слушаний рассказал об обвинениях в адрес 55-летнего Вадима К. Фигурант расследования отказался от дачи показаний. Известно, что процесс пришлось ненадолго прервать из-за проблем с переводом на русский язык.

Через адвоката подозреваемый заявил некоторые личные данные о себе. Сторона защиты рассказала о том, что не знает ничего об имени Вадим К. Он называет себя Андреем Вадимовичем Соколовым. Мужчина отметил, что родился в Иркутске, а постоянно проживает в Брянске. Там он работает инженером.

Следствие полагает, что подозреваемый совершил убийство. Его также обвиняют в нарушении закона об обороте оружия. Предположительно, мужчина получил задание от центрального правительства России ликвидировать гражданина Грузии, который находился в Германии в статусе беженца. Жертва ранее участвовала в боевых операциях против федеральных сил в Чечне в 2000-2004 годах. В России его считали террористом, о чем в 2012 году власти Москвы уведомили ФРГ.

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