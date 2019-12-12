Россия вышлет двух немецких дипломатов в ответ на высылку своих дипломатов

Иностранцы покинут страну за неделю.

Россия объявила двух сотрудников посольства ФРГ персонами нон грата. Иностранцев обязали покинуть страну в течение недели. Об этом сообщили "РИА Новости". Данная мера является ответной. Она основывается на девятой статье Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961-го года.

Такое постановление представлено послу Гезу Андреаса фон Гайру. Дипломат встретился 12 декабря с представителями МИДа РФ. Россияне высказали протест из-за безосновательного решения правительства ФРГ. Еще 4 декабря Германия объявила двух сотрудников посольства персонами нон-грата. Эту ситуацию связывают с расследованиям убийства гражданина Грузии в Берлине. Ранее Кремль говорил о том, что в данном преступлении не может быть "русского следа".

Ранее Piter.tv писал о том, что кабмин Германии обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии.

Видео: YouTube/Winston Bohl