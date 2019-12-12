Сегодня дипломаты огласят ответные меры.

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов. Об этом сообщили в "ТАССе". Гез Андреас фон Гайр прибудет в ведомство 12 декабря, точное время неизвестно. Ранее представители из России говорили о том, что примут комплекс решений в ответ на недружественные и безосновательные шаги со стороны правительства ФРГ.

Вызван, для оглашения ответных мер прокомментировали в МИДе

Напомним, что конфликт относится к ситуации об объявлении персонами нон-грата двоих россиян. Это решение "немедленно вступило в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии в Берлине. Оба наших соотечественника работали в российском посольстве в Германии. Сейчас власти Берлина объявили о задержании подозреваемого в преступлении. В нем обвиняют 49-летнего мужчину, который приехал из РФ. Расследованием занимается Генпрокуратура.

Ранее Piter.tv писал о том, что в бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2.

