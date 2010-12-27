Никакого "российского следа" в преступлении быть не может.

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине. Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к трагедии, которая произошла в августе. Об этом сообщил "Интерфакс".

Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? прокомментировал пресс-секретарь президента

Слухи о "российской следе" он назвал беспочвенными. Он добавил, что публикации о причастности РФ к произошедшему не могут омрачить "нормандский саммит". Песков считает, что тема с убийством экзальтируется СМИ Германии, но это не значит, что дело было именно так. В Кремле не могут рассказать подробности о гибели грузина Зелимхана Хангошвили, так как не в курсе расследования.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЕС не сможет себя защитить без НАТО.

Фото: Piter.tv

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