Меркель: ЕС не сможет себя защитить без НАТО

ФРГ заинтересована в помощи альянса.

Ангела Меркель назвала сохранение НАТО ключевым интересом Германии. По словам канцлера Германии, сейчас этот факт является более очевидным, чем во времена холодной войны.

Поэтому верно, что мы будем работать над этим союзом и примем на себя больше ответственности прокомментировала Меркель

Об этом же накануне заявил о глава МИД ФРГ Хайко Маас. Дипломат напомнил, что сейчас Европа не может защитить себя самостоятельно. Она напрямую зависит от североатлантического альянса. А развитие европейского сотрудничества не должно восприниматься против НАТО или вместо НАТО.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД Германии призвал сохранить транзит российского газа через Украину.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

