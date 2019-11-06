Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер заявила, что отправилась бы в путешествие по США.

Ангела Меркель дала интервью немецкому изданию Spigel в честь 30-летнего юбилея падения Берлинской стены. Канцлер рассказала журналистам о том, чем бы занималась на пенсии, если бы в 1990 году не произошло объединения Германии.

Меркель заявила, что определенно не стала бы заниматься политикой, а ушла бы на пенсию в 60 лет (сейчас ей 65 лет). Она исполнила бы свою мечту – взяла себе загранпаспорт и поехала бы в Америку, а потом посетила Западную Германию.

Канцлеру нравится Америка из-за ее "размера, разнообразия, культуры". Она хотела бы "смотреть на Скалистые горы, ехать и слушать Брюса Спрингстина".

Ранее мы писали, что преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России.

Видео: YouTube / Guardian News, Global Citizen, Daily Mail