Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Политик призвала Германию не замалчивать нарушение прав в Крыму.

В Христианско-демократическом союзе Германии заявили, что ФРГ надо иметь хорошие связи с Россией. Слова политика привели "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу JU в Twitter.

Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Но нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем заявила глава ХДС

Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что все же политикам следует называть вещи своими именами. В ситуации, когда нарушаются международные права, Германия "не должна молчать". Такое заявление сделала Аннегрет Крамп-Карренбауэр относительно вопроса по Крыму.

Напомним, что в Германии политика считают будущей преемницей Меркель.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы случаи ненамеренной помощи США России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/cdutv