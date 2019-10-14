Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

В Христианско-демократическом союзе Германии заявили, что ФРГ надо иметь хорошие связи с Россией. Слова политика привели "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу JU в Twitter.
Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией. Но нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем
заявила глава ХДС
Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что все же политикам следует называть вещи своими именами. В ситуации, когда нарушаются международные права, Германия "не должна молчать". Такое заявление сделала Аннегрет Крамп-Карренбауэр относительно вопроса по Крыму.
Напомним, что в Германии политика считают будущей преемницей Меркель.
Ранее Piter.tv писал о том, что названы случаи ненамеренной помощи США России.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/cdutv
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