Названы случаи ненамеренной помощи США России

Иностранные журналисты проанализировали решения США, которые привели к неожиданному результату для России.

Некоторые действия властей США невольно помогли укрепить российскую экономику. Журналисты из National Interest привели в пример санкции против Венесуэлы и Ирана. Из-за ограничений со стороны Америки, властям пришлось закупать российскую нефть. Таким образом США не только потеряли партнеров, но и передали их своему оппоненту.

На руку российской промышленности сказалась и торговая война с Китаем. Она позволила усилить отечественную энергетику на китайском рынке. Бизнесмены из Пекина готовы вкладываться в российских СПГ-проектах в Арктике. С 2016 году Россию считают крупнейшим партнером Китая в нефтяной отрасли. Таким образом страна даже перепрыгнула по показателям Саудовскую Аравию.

После запуска газопровода "Сила Сибири" Китай займет вторую строчку по объемам закупки газа. На первое место вышла Германия.

Ранее Piter.tv писал о том, что создатели "Южного парка" с иронией извинились перед Китаем.

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