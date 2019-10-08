Создатели "Южного парка" с иронией извинились перед Китаем

Мультипликаторы вспомнили недавний конфликт Поднебесной с НБА.

Авторы мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун в ироничной манере извинились перед властями Китая. Это произошло, после показа эпизода "Band in China" про цензуру в Китае, повлекшего полное изъятие проекта из эфира.

Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и в наших сердцах. Мы также любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си (Си Цзиньпин – глава КНДР) совсем не похож на Винни Пуха. Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая! Пусть этой осенью урожай сорго будет богатым! Теперь у нас все хорошо, Китай?

— написали Паркер и Стоун.

В своем обращении они вспомнили недавний конфликт КНДР и НБА. После твита генменеджера баскетбольного клуба "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мориа, где он поддержал протесты в Гонконге, китайская сторона объявила о прекращении сотрудничества с китайской франшизой клуба.