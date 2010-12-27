Депутаты недовольны тем, что правительство не защищает проект.

В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2. По мнению Штеффена Котре, правительство Германии сдалось американцам. Об этом официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики рассказал "РИА Новостям".

Он напомнил, что газопровод важен для страны. Благодаря ему обеспечивается энергобезопасность Германии. Попытки "торпедировать" реализацию проекта должны были повлечь ответную реакцию от Ангелы Меркель. Эксперт добавил, что администрация канцлера не стремится немедленно встать на защиту "Северного потока-2". Однако правительство не в состоянии представлять интересы государства и остаивать права.

Котре напомнил, что в 2018 году Меркель заявила, что на проект не распространяется законодательство ЕС. По словам политика, это двухсторонний вопрос, касающийся только Германии и России. Сейчас же США подчинили экономику благодаря давлению на дестабилизированную Украину.

Ранее Piter.tv писал о том, что следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине.

Фото: Pixabay.com

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