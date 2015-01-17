В Германии объяснили, зачем США приостановили поставки ПВО для Украины.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе мог принять решение о приостановке военных поставок Вооруженным силам Украины в качестве уступки Москве. Соответствующую позицию огласило немецкое издание Junge Welt.

Оправдание прекращения поставок — это возможность сохранить лицо, чтобы выполнить ключевое условие России по прекращению войны, не признавая это как уступку Москве. публикация издания

Напомним, что The Politico от 2 июля сообщило читателям о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из Пентагона на Украину на фоне истощения американских оборонных запасов. Сотрудница Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC данные. Она объяснила, что решение было принято властями для того, чтобы поставить национальные интересы США на первое место.

Politico: Британия и ФРГ подпишут договор с положением о взаимной обороне.

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