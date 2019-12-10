Песков: следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине

Президенты встретятся еще раз в следующие четыре месяца.

Следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине. Об этом заявил Дмитрий Песков после итогового заседания данного формата в Париже.

По-моему, в Берлине прокомментировал пресс-секретарь президента РФ "РИА Новостям"

Вечером 9 декабря лидеры стран установили необходимость выполнения минских соглашений, изучили вопрос с Донбассом. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что политики планируют собраться в ближайшее время. Новая встреча пройдет в течении четырех месяцев.

Напомним, что в саммите принимают участие Украина, Россия, Франция и Германия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки на саммите в Париже.

Видео: YouTube/Факти ICTV