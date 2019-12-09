Путин и Зеленский пожали друг другу руки на саммите в Париже

На "нормандском" саммите в столице Франции уже успели встретиться главы государств Украины и России, Владимир Зеленский и Владимир Путин. Они уже успели обменяться рукопожатиями.
Президент РФ уже успел встретиться с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Отметим, что встреча глав четырех стран состоялась впервые за три года. Организация саммитов в этом формате не раз ставилась под вопрос из-за обострения военой ситуации в Донбассе.
Ранее мы сообщали о начале саммита во французской столице и о прибытии президента РФ Владимира Путина.
Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin, Зе!Президент, Квартал 95
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