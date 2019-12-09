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Путин прибыл в Елисейский дворец для участия в "нормандском" саммите

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Сообщается, что российский президент прибыл на саммит последним.

Вечером в понедельник, 9 декабря, в Париже стартовал саммит в "нормандском" формате при участии глав государств Украины, России, Франции и Германии. У российского президента Владимира Путина запланированы отдельные беседы с  канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого главы четырех стран соберутся на совместное совещание. 

Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся после саммита "нормандской четверки".

Ранее мы сообщали о том, что во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin

Теги: нормандский формат, путин, саммит
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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