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Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер

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Также к беседе могут подключиться Лавров, Песков и Сурков.

Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник. Эксперты объяснил, что в обсуждениях примут участие министр энергетики РФ и глава "Газпрома". Они встретятся с президентами России и Украины сразу после завершения "нормандского саммита"

Оба примут участие

прокомментировали источники, близкие к организации мероприятия

Юрий Ушаков сообщил, что в рамках встречи будет обсуждаться реализация минских соглашений. Ранее подробностей о возможных переговорах по транзиту газа не было. Известно, что в беседе может принять участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и руководитель МИД Сергей Лавров.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия будет иметь жесткую позицию во время четырехстороннего нормандского формата.

Теги: александр новак, владимир зеленский, владимир путин, глава газпрома алексей миллер, париж
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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