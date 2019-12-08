В Киеве началась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита

В числе организаторов – партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Сторонники партий вышли на Площадь независимости в Киеве с требованиями лидерам "нормандской четверки" не переходить "красные линии" в переговорах о разграничении сил и недопущения "мира любой ценой". Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал своих сторонников выходить на центральные площади не только в Киеве, но и в других городах Украины.

К настоящему времени в украинской столице собралось несколько тысяч человек.

Отметим, что саммит "нормандской четверки", занимающейся регулированием украинского кризиса, пройдет 9 декабря в Париже. В мероприятии примут участие представители четырех стран - президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook заявила, что саммит "нормандской четверки" может оставить послевкусие разочарования.

Видео: YouTube / 5 канал