Саммит "нормандской четверки" может оставить послевкусие разочарования

Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.
Переговоры по Украине в "нормандском формате" ведутся с июня 2014 года. В саммите принимают участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.
По словам Мендель, встреча в Париже поможет ускорить достижение мира на Донбассе. Однако не стоит ждать, что 10 декабря война закончится, и "пушки замолчат".
Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что президент Украины хочет озвучить на саммите три ключевые позиции: сроки и условия возврата пленных, прекращение огня и вывод вооруженных формирований с территории Донбасса.
Мендель заявила, что сейчас Украина находится в очень трудной ситуации, однако "мы летим в Париж с очень сильной позицией".
Ранее экс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки от СССР.
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