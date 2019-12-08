Саммит "нормандской четверки" может оставить послевкусие разочарования

Событие состоится 9 декабря в Париже.

Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

Переговоры по Украине в "нормандском формате" ведутся с июня 2014 года. В саммите принимают участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.

По словам Мендель, встреча в Париже поможет ускорить достижение мира на Донбассе. Однако не стоит ждать, что 10 декабря война закончится, и "пушки замолчат".

Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что президент Украины хочет озвучить на саммите три ключевые позиции: сроки и условия возврата пленных, прекращение огня и вывод вооруженных формирований с территории Донбасса.

Мендель заявила, что сейчас Украина находится в очень трудной ситуации, однако "мы летим в Париж с очень сильной позицией".

Ранее экс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки от СССР.