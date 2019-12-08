Экс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки от СССР

Алексей Журавко заявил, что украинские власти не дорожат тем, что "русским царям и могучей империи давалось потом и кровью".

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обвинил Украину в неблагодарности за территории, подаренные СССР. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Журавко напомнил, как Ленин создал квазигосударство — УССР, Сталин приумножил земли Украины ее западными областями, а Хрущев "с барского плеча подарил Крым". Он отметил, что украинские власти "разбрасываются" историей и не дорожат тем, что "русским царям и могучей империи давалось потом и кровью".

"Вместо того чтобы развивать, сохранять и укреплять территории, разваливают их, стремясь накопить капитал", — заключил экс-депутат, добавив, что народы, которые не ценят свою историю в результате теряют самобытность и "растворяются среди других народов".

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