Путин поздравил Лукашенко с 20-летием договора о Союзном государстве

Президент России назвал решение о заключении соглашения историческим.

Президент России Владимир Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил коллегу с 20-летием со дня подписания договора о Союзном государстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ назвал решение о заключении соглашения историческим. По словам Путина, этот договор отразил обоюдное стремление стран укрепить российско-белорусские отношения, которые основываются на вековых традициях "братской дружбы, культурной и духовной близости".

Президент России высоко оценил достигнутый за это время процесс интеграции, сотрудничество в сферах безопасности и внешней политики, а также развитие торгово-экономических связей и реализацию научно-технической деятельности за счет союзного бюджета.

Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия будут и в дальнейшем продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы и продолжат двустороннее взаимодействие на всех направлениях.

Лидеры России и Белоруссии подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года в Москве. Свои подписи под документом поставили первый президент РФ Борис Ельцин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко попросил у Путина нефть по внутрироссийским ценам.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin