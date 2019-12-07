Лукашенко попросил у Путина нефть по внутрироссийским ценам

Лидеры стран провели встречу в Сочи.

Минск готов покупать российское сырье на равных условиях для предприятий обоих государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил это как важную часть интеграции обеих стран.



Он подчеркнул, что не просит дешевую газ и нефть и готов покупать сырье за 200 долларов, но тогда и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену.

В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений,

- подытожил Лукашенко

В воскресенье, 7 декабря, президент Белоруссии прибыл в Сочи, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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