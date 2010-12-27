"Коммерсантъ" узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Чиновники будут руководствоваться безальтернативностью достигнутых соглашений.

Перед встречей "нормандского саммита" Россия имеет жесткую позицию. Об этом сообщили источники "Коммерсанта", которые занимаются данными предложениями. В Москве отказались говорить о пересмотре Минских соглашений при подготовке к данному формату.

Чиновники уверены, что Киев не может совмещать очередные выборы с досрочными на Донбассе. Кремль не имеет желания адаптировать или редактировать достигнутые договоренности. Дипломаты надеются, что Франция и Германия будут настаивать на безальтернативности условий

Россию удовлетворит развитие отношений с Украиной по "грузинской модели". В этом случае конфликт не будет решен ( как в ситуации с Абхазией и Южной Осетией). Однако двусторонние связи сохранятся в экономике, а вопросы будут решаться на саммитах.

Ранее Piter.tv писал о том, что саммит "нормандской четверки" может оставить послевкусие разочарования.

Фото: Pixabay.com

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