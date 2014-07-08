Медведев уступил Звереву в четвертьфинале турнира в Париже

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP в Париже. Призовой фонд соревнования превышает 6,1 млн евро.

В четвертьфинале турнира соперником 13-й ракетки мира был представитель Германии Александр Зверев. Медведев уступил со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Александр Зверев впервые с августа 2023 года смог обыграть Медведева на турнирах ATP. Последние пять очных встреч завершались победами россиянина. В полуфинале турнира в Париже немец сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Видео: YouTube / Tennis TV