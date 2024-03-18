Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Россиянин обыграл итальянца Сонего в третьем круге.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Париже. Призовой фонд турнира превышает 6,1 млн евро.

В матче третьего круга соперником 13-й ракетки мира был итальянский спортсмен Лоренцо Сонего. Медведев добился победы со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Медведев стал единственным представителем России, кто продолжит борьбу на турнире. Его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов завершили выступление.

За выход в полуфинал турнира в Париже Медведев сыграет против Александра Зверева из Германии. Встреча состоится сегодня вечером, 31 октября.

Видео: YouTube / Tennis TV