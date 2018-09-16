Хачанов вышел в третий круг турнира в Париже

Матч против Фонсеки продолжался 1 час 30 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Париже. Призовой фонд соревнования превышает 6,1 млн евро.

Во втором раунде турнира соперником 14-й ракетки мира был бразильский спортсмен Жоао Фонсека. Хачанов добился победы со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

За выход в четвертьфинал турнира в Париже Хачанов сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. Игра пройдет сегодня, 30 октября.

Видео: YouTube / Tennis TV