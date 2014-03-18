В Европейском союзе беспокоятся, что российское руководство и американская администрация, которые ведут обсуждения в отношении работы газопроводов "Северные потоки", захотят разделить европейский энергетический рынок и сформировать отдельные сферы влияния. Соответствующей информацией с читателями иностранного издания The Politico поделился неназваный источник из ЕС. Автор статьи отметил, что обсуждение темы по газопроводам в Балтийском море вызывает беспокойство в Брюсселе.

Путин и Трамп хотят разделить европейский энергетический рынок и создать (отдельные) сферы влияния. публикация The Politico

Напомним, что 27 сентября 2022 года из-за взрыва выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день аналогичная ситуация произошла с обеими нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока", однако там обе нитки были повреждены. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии на энергетические объекты акватории Балтийского моря. Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщила, что разрушения на газопроводах оказались беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма. В Москве неоднократно запрашивали сведения по взрывам на "Северных потоках", но ни разу не получила информацию от западных государств.

Politico: Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции.

Фото: pxhere.com