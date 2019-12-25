Politico: Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции

В Белом доме разгораются дебаты по вопросу влияния России в сфере энергетики.

Американский специальный посланник президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф считает, что с Москвы нужно снять все антироссийские санкции в сфере энергетического сектора. Соответствующее заявление опубликовано иностранными журналистами в издании The Politico со ссылкой на два собственных источника СМИ. Автор материала уточняет, что не все должностные лица в вашингтонской администрации разделяют точку зрения Уиткоффа. Для примера, министр внутренних дел США Дуглас Бергам уверен в том, что Россию важно вытеснить с мирового рынка энергоносителей. Такие разногласия могут привести к тому, что по вопросу "разгораются дебаты".

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для "Первого канала" заявлял, что Москва и Вашингтон обсуждают тему газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". По словам дипломата, будет интересно, если американские представители используют свое влияние на европейский регион и заставят политические элиты коллективного Брюсселя не отказываться от российского природного газа.

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Фото: YouTube / CNBC Television