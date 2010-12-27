Европе следует обратить внимание на потенциальную угрозу, исходящую от КНР.

В Германии назвали главного противника НАТО. Немецкое издание Die Welt считает, что основным врагом альянса является Китай. Авторы отмечают, что сейчас у НАТО нет единого мнения относительно роли КНР.

Основополагающий консенсус западного общества относительно того, что свободу и благополучие необходимо защищать от внешних опасностей каждый день вновь и вновь, больше не существует комментирует издание

В США считают страну противником, хотя Франция и Германия намерены развивать торговые отношения. Журналисты полагают, что в Париже и Берлине недооценивают потенциальную угрозу Пекина. Там планируют "купить" политическое влияние Европы за счет инвестиций в ее экономику. Также Китай постепенно наращивает военную мощь, что может сказаться на безопасности членов альянса.

Ранее Piter.tv писал о том, что в СовФеде оценили отказ президента Польши назвать Россию "врагом НАТО".

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