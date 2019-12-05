В СовФеде оценили отказ президента Польши назвать Россию "врагом НАТО"

Слова политика назвали ничего не значащими.

Алексей Пушков оценил отказ президента Польши назвать Россию "врагом НАТО". Сенатор прокомментировал слова Анджея Дуды. Об этом спикер написал в собственном аккаунте в Twitter.

Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом заметил спикер

Он заявил, что его высказывание "мало что означает", так как не имеет реального действия. По мнению российского политика, Дуда не захотел входить в диссонанс с Трампом и Макроном. Варшава не отказывается от политики давления и антироссийских санкций.

Ранее Piter.tv писал о том, что в бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2".

Фото: Twitter/Алексей Пушков

Видео: YouTube/Совет Федерации