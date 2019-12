Президент Польши заявил, что РФ не является врагом НАТО

Встреча альянса прошла в Лондоне с 3 по 4 декабря.

РФ не является врагом НАТО. Такую точку зрения озвучил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса.

Отвечая на вопрос о контексте обсуждения России среди стран участниц, политик подчеркнул, что в РФ не видят врага. При этом он добавил, что НАТО сейчас "никто не атакует".

Основной угрозой альянсу Дуда назвал террористические организации. Россию же он сравнил с соседом, чьи некоторые действия в альянсе считают недопустимыми.

"Но здесь речь не идет о какой-то враждебности",

- подытожил глава Польши

Видео: YouTube/ Food and Agriculture Organization of the United Nations, polsatnews.pl, TVP Info