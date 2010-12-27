В Германии задумались о целесообразности помощи Киеву.

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2". В Германии не разделяют позицию Украины, которая ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза.

Глава комитета по энергетике напомнил, что Киев получает серьезную политическую и экономическую поддержку от ЕС. Выступление страны за экстерриториальные санкции США могут торпедировать энергетическую политику ЕС. Клаус Эрнст не исключил, что Германия будет вводить контрмеры, если Америка решит ввести ограничения из-за ввода газопровода в эксплуатацию.

По словам политика, в стране могут задуматься о повышении пошлин на СПГ из США. Ранее появилась информация о том, что Украина хочет воспользоваться аргументом о санкциях США в качестве инструмента в переговорах с Россией по транзиту газа. Киев боится потерять доходы от поставок. Против "Северного потока - 2" также выступили Польша, Латвия, Литва.

Ранее Piter.tv писал о том, что Вашингтон считает, что смог приостановить проект "Северного Потока-2".

Фото: Pixabay.com

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