Вашингтон считает, что смог приостановить проект "Северного Потока-2"

В США не оставляют попыток сорвать строительство.

В США считают, что смогли замедлять строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил замгоссекретаря по политическим делам США Дэвид Хейл.



Политик отметил, что Штаты пока применили только дипломтические методы. Он же признал, что это помогло лишь замедлить, но не остановить проект газопровода.

На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен,— сказал Хейл



Ранее США заявили, что введут санкции против ряда европейских компаний, чтобы вывести их из проекта. Так же они планируют заложить проект санкций в военный бюджет на 2020 год.



Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung