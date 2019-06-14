В ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами

Депутаты напомнили о необходимости контролировать цены на продукты питания.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять решительные меры для борьбы с махинациями вокруг веса упаковок продуктов питания. Соответствующий документ распространила пресс-служба партии. Авторами инициативы стали Сергей Миронов и председатель профильного комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По словам парламентариев, принятие предложенных мер позволит властям страны предотвратить недобросовестное снижение объёма продукции в упаковке и повысит контроль за ценами на продукты питания.

В целях защиты прав потребителей, обеспечения экономической доступности продуктов и предотвращения скрытой инфляции представляется целесообразным включить в перечень социально значимых товаров нормы стандартизированного объёма и массы упаковки. пояснительное письмо

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Фото: Piter.tv