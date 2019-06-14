Трамп не исключил переименование "соккера" в "футбол"

Глава США с шуткой отреагировал на замечание журналистки.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в интервью местному телеканалу DAZN заявил, что может подписать указ о переименовании "соккера" в "футбол". Таким образом политик ответил на вопрос журналистки Эмили Остин, которая в шуточной форме предложила лидеру Белого дома ввести закон о том, чтобы граждане США официально называли "соккер" "футболом".

Думаю, мы могли бы это сделать. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 13 июля, в воскресенье, Дональд Трамп посетил решающий матч клубного чемпионата мира. В финале, который прошел в Ньюарке штата Нью-Джерси "ПСЖ" был разгромлен английским клубом "Челси" со счетом 0:3. Спортсмены из "Челси" стали первыми победителями обновленного клубного чемпионата мира. В 2026 году США, а также Канада и Мексика примут у себя в странах чемпионат мира по футболу.

Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России.

Фото и видео: YouTube / dazn football