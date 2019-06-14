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На Богатырском девочка на самокате сбила женщину
Сегодня, 11:51
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На Богатырском девочка на самокате сбила женщину

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Пострадавшую госпитализировали в больницу с открытым переломом.

На Богатырском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием самоката. Об этом пишет "Фонтанка" 15 июля. 

Девочка-подросток врезалась в 55-летнюю женщину на транспортном средстве и хотела скрыться с места аварии, но ее остановила прохожая. Пострадавшую госпитализировали в больницу с открытым переломом. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что байкер и его пассажирка погибли в результате столкновения с лосем в Ленобласти. А животное скрылось в лесу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: богатырский проспект, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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