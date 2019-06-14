Трамвайное движение по Большой Пороховской улице приостановят на время работ

Возвращаться обратно трамвай будет по улицам Боткинской и Комсомола, заканчиваясь остановкой на "Боткинской улице".

С 5:00 21 июля до 1:00 28 июля трамвайное движение по Большой Пороховской улице в Петербурге временно прекратится в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Маршрут трамвая № 10 изменится следующим образом: начиная от конечного пункта "Проспект Солидарности", транспорт проследует обычным маршрутом до пересечения с Большой Пороховской улицей, далее продолжит путь по Среднеохтинскому проспекту, Полюстровскому проспекту, Пискаревскому проспекту, улице Жукова, Кондратьевскому проспекту, улице Комсомола и улице Академика Лебедева. Возвращаться обратно трамвай будет по улицам Боткинской и Комсомола, заканчиваясь остановкой на "Боткинской улице".

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусное движение по Тульской улице от Суворовского проспекта временно закроют.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)