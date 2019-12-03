Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

Для начала он хочет добиться выполнения собственных требований по защите.

Эрдоган назвал условие для поддержки Турцией плана НАТО по защите стран Балтии и Польши. Глава страны заявил, что сначала альянс должен признать террористическими группировки, угрожающие Анкаре. Об этом политик рассказал во время пресс-конференции перед вылетом на саммит в Лондон.

Он требует признать угрозу, нависшую над национальной безопасностью страны. Если Турция получит поддержку НАТО, тогда политики примут ответные меры по защите Европы. Если НАТО не пойдет на условия Турции, то Анкара не изменит своей позиции по плану блока для Балтики.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции.

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