Об этом политик заявил перед вылетом на саммит НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции. Об этом политик заявил перед вылетом на саммит НАТО. Президент страны также подчеркнул, что обновление альянса является неизбежным событием. Сейчас Анкара рассчитывает на поддержку НАТО в борьбе с международным терроризмом.

Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они, наоборот, являются взаимодополняющими прокомментировал глава страны

Напомним, что саммит состоится в Лондоне 3 и 4 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп разозлен на Макрона за слова о "смерти мозга" НАТО.

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME