Трамп разозлен на Макрона за слова о "смерти мозга" НАТО

Это может привести к неожиданным результатам для альянса.

Слова Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО сильно разозлили Дональда Трампа. Об этом сообщил информационный портал Axios.

Он разозлен на Макрона уже в течение длительного времени прокомментировали источники в США

Издание утверждает, что высказывание президента Франции может создать парадоксальный эффект. Оно приведет к тому, что Дональд Трамп начнет более позитивно говорить об альянсе на саммите. Лидеры государств встретятся в Лондоне 3 и 4 декабря. В администрации президента уточнили, что упорно работали над созданием позитивной повестки дня. Она будет включать в себя увеличение расходов союзников из Европы на оборону, а также уменьшение доли Америки в бюджете НАТО. В агентстве уверены, что Трамп захочет сделать это своей заслугой в предвыборной гонке в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина.

Видео: YouTube/C-SPAN, Guardian News, The White House