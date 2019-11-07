Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции отметил, что Америка все больше отворачивается от Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга". Так французский лидер прокомментировал отношения между Турцией и США. Об этом сообщает издание The Economist.

По мнению Макрона, Америка все больше отворачивается от Европы. Из-за этого Европа находится сейчас "на краю пропасти", поэтому ей пора проснуться и начать наращивать свою мощь. Иначе, по словам президента, Европа перестанет контролировать собственную судьбу.

Год назад Макрон заявил о желании создать единую европейскую армию. Глава Франции считает, что европейцам потребуется помощь от России и Китая. Он не хочет, чтобы оборона стран Евросоюза зависела от США.

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Видео: YouTube / European Central Bank, CNN, Guardian News, CBS News