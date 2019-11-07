Американский истребитель F-16 в небе над Японией выронил учебную ракету

Информация о пострадавших не поступала.

Американский истребитель F-16 ВВС в тренировочном полете над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на японское общественное телевидение.

Отмечается, что самолет выронил ракету вне зоны проведения учебных полетов. По факту случившегося американские военные начали расследование. В настоящий момент ведутся поиски ракеты. Информации о пострадавших или повреждениях, причиненных снарядом, не поступало.

Минобороны Японии потребовало от США в кратчайшие сроки предоставить всю информацию по этому делу.

Это не первый инцидент, который произошел с американским истребителем в небе над префектурой Аомори. 20 февраля 2018 года у самолета F-16 ВВС США загорелся двигатель. Пилот принял решение сбросить два полных топливных бака в озеро Огавара. В начале марта 2018 года американский истребитель F-15 во время полета уронил на землю часть своего фюзеляжа.

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