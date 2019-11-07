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В России рассказали, как уничтожить сразу все авианосцы США

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Нанести непоправимый ущерб мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния).

В России рассказали, как уничтожить сразу все авианосцы США. Нанести непоправимый ущерб мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния). Об этом пишет "Военно-промышленный курьер".

Отмечается, что верфь в Ньюпорт-Ньюсе является единственной базой в США, где строят и ремонтируют атомные авианосцы. Здесь находятся три стапеля, способные принять такие корабли, причем два помоста используются для ремонта, один – для постройки. В случае военного конфликта, по единственной верфи могут ударить крылатыми ракетами.

Ранее мы писали, что в МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу.

Видео: YouTube / Huntington Ingalls Industries

Теги: авианосец, верфь, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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