В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Дипломаты уже подготовили ответные шаги, если выход все же состоится.

В МИДе России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу. Об этом сообщил" РИА Новостям" глава департамента по вопросам нераспространения контролю над вооружением Владимир Ермаков. Дипломаты уже подготовили ответную реакцию на возможный выход Америки из соглашения

Естественно. У нас все готово. Узнаете прокомментировал спикер

Ранее об этом решении написали иностранные СМИ, ссылаясь на то, что Трамп уже подписал документ. По мнению российских политиков, такие меры наносят удар по международной безопасности

К сожалению, наши коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века добавил эксперт

Подобная инициатива не стала сюрпризом для Москвы. Хотя в реальной обстановке дел сомневались даже американцы. Ранее глава комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел выразил обеспокоенность по выходу страны из договора.Он направил официальный протест в Вашингтон.

Ранее Piter.tv писал о том, что "открытое небо" в Пулково позволит снизить цены на перелеты из Петербурга.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia