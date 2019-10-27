Дональд Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Инсайдерской информацией поделились журналисты газеты The Wall Street Journal.

Однако в газете отмечают, что им еще окончательно неизвестно о выходе США из договора. Решение пока не принято, консультации в Белом доме продолжаются.

Отметим, что договор об открытом небе – это международный документ, который позволяет совершать наблюдательные полеты над странами-участницами для того, чтобы контролировать процессы разоружения.

Ранее Дональд Трамп объявил о смерти лидера ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

Видео: YouTube/ Минобороны России, White House