Дональд Трамп подтвердил сообщения о смерти главаря ИГ*

Руководитель группировки террористов "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен американскими военными в сирийском Идлибе. О ходе спецоперации рассказал президент США Дональд Трамп.
Политик рассказал, что были ликвидированы и сообщники главаря ИГ. Ни один американский военнослужащий не пострадал.
Трамп уточнил, что аль-Багдади решил себя уничтожить вместе с детьми.
Президент также отметил, что Россия "прекрасно повела себя": американским военным было открыто воздушное пространство над сирийскими территориями, находящимися под контролем РФ. Москве было известно о подготовке к спецоперации, но неизвестна ее конечная цель.
Ранее мы сообщали о том, что первыми на смерть аль-Багдади до президента отреагировали американские СМИ.
Видео: YouTube/White House, Be Vaghte Sham
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