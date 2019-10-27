Дональд Трамп подтвердил сообщения о смерти главаря ИГ*

Президент США оценил роль России в рамках спецоперации.

Руководитель группировки террористов "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен американскими военными в сирийском Идлибе. О ходе спецоперации рассказал президент США Дональд Трамп.

Политик рассказал, что были ликвидированы и сообщники главаря ИГ. Ни один американский военнослужащий не пострадал.

Трамп уточнил, что аль-Багдади решил себя уничтожить вместе с детьми.

Президент также отметил, что Россия "прекрасно повела себя": американским военным было открыто воздушное пространство над сирийскими территориями, находящимися под контролем РФ. Москве было известно о подготовке к спецоперации, но неизвестна ее конечная цель.

Ранее мы сообщали о том, что первыми на смерть аль-Багдади до президента отреагировали американские СМИ.

Видео: YouTube/White House, Be Vaghte Sham