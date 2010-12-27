Американские СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Версии гибели террористического лидера появляются в СМИ уже несколько лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Как сообщил телеканал Fox News, один из предводителей террористической организации "Исламское государство" (ИГ,запрещена в РФ), предположительно, был убит в Идлибе американскими силами.Речь идет о самопровозглашенном "халифе" Абу Бакра аль-Багдади.

Newsweek со ссылкой на представителя армии, также рассказали, что знают о проведенной операции. Издание заявляет, что Министерство обороны США "с высокой уверенностью"передало в "Белый дом" сообщение о ликвидации важного объекта, которым и был террорист.

Президент США Дональд Трамп накануне отметил в своем Twitter, что "произошло что-то важное". Позже белый дом сообщил, что президент сделает заявление утром воскресенья.

Ранее мы сообщали, что Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Фото: militarytimes.com