  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Американские СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Сегодня, 9:05
78
arteliseev

Американские СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

0 0

Версии гибели террористического лидера появляются в СМИ уже несколько лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Как сообщил телеканал Fox News, один из предводителей террористической организации "Исламское государство" (ИГ,запрещена в РФ), предположительно, был убит в Идлибе американскими силами.Речь идет о самопровозглашенном "халифе" Абу Бакра аль-Багдади. 

Newsweek со ссылкой на представителя армии, также рассказали, что знают о проведенной операции. Издание заявляет, что Министерство обороны США "с высокой уверенностью"передало в "Белый дом" сообщение о ликвидации важного объекта, которым и был террорист.

Президент США Дональд Трамп накануне отметил в своем Twitter, что "произошло что-то важное". Позже белый дом сообщил, что президент сделает заявление утром воскресенья.

Ранее мы сообщали, что Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Фото: militarytimes.com

 

Теги: сирия, спецназ, террористы, трамп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии