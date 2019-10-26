Одновременно с этим он отменил беспошлинный режим для Таиланда.

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров. Об этом говорится в прокламации Трампа, которую распространил Белый дом.

Беспошлинный режим для некоторых украинских товаров был приостановлен Америкой в декабре 2017 года. Трамп был обеспокоен тем, как на Украине соблюдается защита интеллектуальных прав. После повторного рассмотрения глава США пришел к выводу, что Украина добилась прогресса в этом вопросе, и решил возобновить беспошлинный режим торговли.

Решение вступает в силу с 1 ноября. Какие именно товары будут затронуты, не уточняется.

Одновременно с этим Трамп ввел пошлины на ряд товаров из Таиланда. Он заявил, что власти страны не защищают права работников в соответствии с международными стандартами. Новый режим торговли вводится через шесть месяцев.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп решил снять санкции с Турции.

Видео: Youtube/ The White House, MSNBC, CBS News, NBC News