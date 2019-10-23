Дональд Трамп решил снять санкции с Турции

При этом американский президент не исключил возвращение ограничений.

В среду, 23 октября, президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Турции. Ранее они были введены из-за начала военной операции страны в Сирии.

Глава государства уверен, что перемирие на севере страны будет постоянным, хотя "само понятие этого слова вызывает вопросы". Трамп отметил верно выбранную политики в отношении Турции, несмотря на критику.

Трамп отметил, что если Анкара не выполнит обязательства по защите этнических меньшинств, в США могут ввести и новые санкции.

Ранее в США повысили пошлины на сталь и ввели санкции против Министерств обороны и энергетики Турции.

Отметим, что 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о завершении турецкой военной операции в Сирии. Решение было принято после переговоров в Сочи президентов России и Турции, Путина и Эрдогана.

Мы сообщали о том, что Пентагон готовится вывести войска из Афганистана.

Видео: YouTube / The White House, MSNBC, CBS News, NBC News