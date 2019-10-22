Пентагон готовится вывести войска из Афганистана

Решение американского президента на этот счет может быть неожиданно принято.

Министерство обороны США разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай, если такое решение примет президент страны Дональд Трамп. Об этом 21 октября сообщила компания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их информации, план готовят так поспешно, потому что есть возможность неожиданного последования приказа, как это было в ситуации с Сирией. При этом разработка порядка действий разумна и носит скорее превентивный характер, ведь речи о подготовке такого приказа не было. Один источник отметил, что действия американского президента по отношению к Сирии могут быть репетицией того, чего он ожидает в Афганистане.

В понедельник газета "The New York Times" сообщала, что США начала сокращение численности своих военных в Афганистане. Это происходит даже в отсутствие соглашения с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в Росии), которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана. Более того, есть информация, что общая численность американцев в этой стране может сократиться до 8 тысяч человек.

Министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани отметил, что убывание численности американских военных на чужой территории пройдет без ущерба борьбе с террористическими группировками, действующими в этой стране.

Ранее Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией.

Видео: YouTube / Forces TV